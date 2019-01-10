Выпуск новостей за 16:00: Украинцы в плену РФ. Бюджетные авиакомпании в Украине
В выпуске новостей за 10 января состоянию на 16:00 – Евросоюз требует от России освободить украинских политзаключенных Павла Гриба и Эдема Бекирова. Бюджетные авиакомпании открывают новые маршруты из Украины в Европу.
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Источник: 24 канал
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