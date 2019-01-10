Випуск новин за 16:00: Українці в полоні РФ. Бюджетні авіакомпанії в Україні

У випуску новин за 10 січня станом на 16:00 – Євросоюз вимагає від Росії звільнити українських політв'язнів Павла Гриба та Едема Бекірова. Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу.

Також у випуску: До України повернувся моряк з Ірану Андрій Новічков, якому загрожувала смертна кара. Четверту добу в Карпатах шукають заблуканого лижника. На Донеччині бойовики обстріляли авто компанії "Вода Донбасу", троє працівників поранені.