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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      Випуск новин за 16:00: Українці в полоні РФ. Бюджетні авіакомпанії в Україні

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 січня станом на 16:00 – Євросоюз вимагає від Росії звільнити українських політв'язнів Павла Гриба та Едема Бекірова. Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу.

      Також у випуску:

      До України повернувся моряк з Ірану Андрій Новічков, якому загрожувала смертна кара.

      Четверту добу в Карпатах шукають заблуканого лижника. 

      На Донеччині бойовики обстріляли авто компанії "Вода Донбасу", троє працівників поранені.

      Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин авіація
      Джерело: 24 канал
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