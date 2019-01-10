Випуск новин за 16:00: Українці в полоні РФ. Бюджетні авіакомпанії в Україні
У випуску новин за 10 січня станом на 16:00 – Євросоюз вимагає від Росії звільнити українських політв'язнів Павла Гриба та Едема Бекірова. Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу.
Також у випуску:
До України повернувся моряк з Ірану Андрій Новічков, якому загрожувала смертна кара.
Четверту добу в Карпатах шукають заблуканого лижника.
На Донеччині бойовики обстріляли авто компанії "Вода Донбасу", троє працівників поранені.
Джерело: 24 канал
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