Выпуск новостей за 16:00: Украинцы в плену РФ. Мощный снегопад в Карпатах
В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 16:00 – популярные горнолыжные курорты украинских Карпат сильно заметает снегом. В высокогорье высота снежного покрова местами достигает более 2 метров. Украинским военнопленным морякам и их адвокатам не предоставляют медицинскую документацию.
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Из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах шести центральных и южных областей Украины ограничено движение тяжеловесных транспортных средств.
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Источник: 24 канал
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