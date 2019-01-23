Выпуск новостей за 16:00: Украинцы в плену РФ. Мощный снегопад в Карпатах

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 16:00 – популярные горнолыжные курорты украинских Карпат сильно заметает снегом. В высокогорье высота снежного покрова местами достигает более 2 метров. Украинским военнопленным морякам и их адвокатам не предоставляют медицинскую документацию.

Также в выпуске: Из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах шести центральных и южных областей Украины ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. В Центральную избирательную комиссию 30 человек уже подали документы на участие в президентских выборах. В Тернополе загорелся троллейбус. Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету исполняется 90 лет.