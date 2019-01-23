Випуск новин за 16:00: Українці в полоні РФ. Потужний снігопад у Карпатах
У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – популярні гірськолижні курорти українських Карпат сильно замітає снігом. У високогір'ї висота снігового покриву місцями сягає понад 2 метри. Українським військовополоненим морякам та їхнім адвокатам не надають медичну документацію.
Також у випуску:
Через сильні снігопади та ожеледицю на дорогах шести центральних та південних областей України обмежено рух великовагових транспортних засобів.
До Центральної виборчої комісії 30 осіб вже подали документи на участь в президентських виборах.
У Тернополі загорівся тролейбус.
Почесному патріарху Православної церкви України Філарету виповнюється 90 років.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі