Випуск новин за 16:00: Українці в полоні РФ. Потужний снігопад у Карпатах

У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – популярні гірськолижні курорти українських Карпат сильно замітає снігом. У високогір'ї висота снігового покриву місцями сягає понад 2 метри. Українським військовополоненим морякам та їхнім адвокатам не надають медичну документацію.

Також у випуску: Через сильні снігопади та ожеледицю на дорогах шести центральних та південних областей України обмежено рух великовагових транспортних засобів. До Центральної виборчої комісії 30 осіб вже подали документи на участь в президентських виборах. У Тернополі загорівся тролейбус. Почесному патріарху Православної церкви України Філарету виповнюється 90 років.