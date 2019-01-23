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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 16:00: Українці в полоні РФ. Потужний снігопад у Карпатах

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 16:00 – популярні гірськолижні курорти українських Карпат сильно замітає снігом. У високогір'ї висота снігового покриву місцями сягає понад 2 метри. Українським військовополоненим морякам та їхнім адвокатам не надають медичну документацію.

      Також у випуску:

      Через сильні снігопади та ожеледицю на дорогах шести центральних та південних областей України обмежено рух великовагових транспортних засобів.

      До Центральної виборчої комісії 30 осіб вже подали документи на участь в президентських виборах.

      У Тернополі загорівся тролейбус.

      Почесному патріарху Православної церкви України Філарету виповнюється 90 років.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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