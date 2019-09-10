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      Выпуск новостей за 16:00: Украинцы в плену. Возвращение картины из США

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 16:00 – украинские моряки хотя и свободны, но до сих пор под следствием. Они должны будут участвовать в российских судебных заседаниях. В Украину из США возвращается картина художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея.

      Также в выпуске:

      Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко провели пресс-конференцию для журналистов. Они отметили, что вернутся на оккупированные территории "только на танках".

      Освобожденный политзаключенный Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин даст пресс-конференцию 11 сентября в здании "Укринформа", где и работает бывший пленник.

      В Харьковской области продолжается ликвидация пожара на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки.

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      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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