Выпуск новостей за 16:00: Украинцы в плену. Возвращение картины из США

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 16:00 – украинские моряки хотя и свободны, но до сих пор под следствием. Они должны будут участвовать в российских судебных заседаниях. В Украину из США возвращается картина художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея.

Также в выпуске:

Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко провели пресс-конференцию для журналистов. Они отметили, что вернутся на оккупированные территории "только на танках".

Освобожденный политзаключенный Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин даст пресс-конференцию 11 сентября в здании "Укринформа", где и работает бывший пленник.

В Харьковской области продолжается ликвидация пожара на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки.