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      Випуск новин за 16:00: Українці в полоні. Повернення картини зі США

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 вересня станом на 16:00 – українські моряки хоч і вільні, але досі під слідством. Вони муситимуть брати участь в російських судових засіданнях. В Україну зі США повертається картина художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка під час Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею.

      Також у випуску:

      Звільнені політв'язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко провели пресконференцію для журналістів. Вони зазначили, що повернуться на окуповані території "лише на танках".

      Звільнений політв'язень Роман Сущенко та його адвокат Марк Фейгін дасть пресконференцію 11 вересня у будівлі "Укрінформу", де й працює колишній бранець.

      У Харківській області триває ліквідація пожежі на військовому полігоні поблизу Клугино-Башкирівки.

      blog_ava
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      Теги: Українці в полоні РФ Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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