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      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
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      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Выпуск новостей за 16:00: Умер мэр Гданьска. Дело Мартыненко

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 16:00 – врачи пытались спасти Павла Адамовича, в течение пяти часов ему делали операцию, однако ранения оказались слишком сложными – он умер в больнице. В Шевченковском суде рассматривали дело экс-депутата Николая Мартыненко, которого обвиняют в получении взяток за покупку оборудования для госпредприятия Энергоатом по завышенным ценам.

      Также в выпуске:

      НАБУ будет расследовать дело генпрокурора Юрия Луценко, которого подозревают во взяточничестве.

      Масштабная авария на Харьковщине – легковушка въехала в микроавтобус, погибли 4 человека.

      В России снова взорвалась высотка, обрушились два этажа: есть погибшие.

      Теги: Судьи Криминальные новости Новости Польши Потери Николай Мартыненко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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