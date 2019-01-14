Выпуск новостей за 16:00: Умер мэр Гданьска. Дело Мартыненко

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 16:00 – врачи пытались спасти Павла Адамовича, в течение пяти часов ему делали операцию, однако ранения оказались слишком сложными – он умер в больнице. В Шевченковском суде рассматривали дело экс-депутата Николая Мартыненко, которого обвиняют в получении взяток за покупку оборудования для госпредприятия Энергоатом по завышенным ценам.

Также в выпуске: НАБУ будет расследовать дело генпрокурора Юрия Луценко, которого подозревают во взяточничестве. Масштабная авария на Харьковщине – легковушка въехала в микроавтобус, погибли 4 человека. В России снова взорвалась высотка, обрушились два этажа: есть погибшие.