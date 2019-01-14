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      Випуск новин за 16:00: Помер мер Гданська. Справа Мартиненка

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 16:00 – лікарі намагалися врятувати Павла Адамовича, упродовж п'яти годин йому робили операцію, однак поранення виявилися надто складними – він помер у лікарні. У Шевченківському суді розглядали справу екс-депутата Миколи Мартиненка, якого звинувачують в отриманні хабарів за купівлю обладнання для держпідприємства Енергоатом за завищеними цінами.

      Також у випуску:

      НАБУ розслідуватиме справу генпрокурора Юрія Луценка, якого підозрюють у хабарництві.

      Масштабна аварія на Харківщині – легковик в'їхав у пасажирський мікроавтобус, загинули 4 людини.

      У Росії знову вибухнула висотка, обвалилися два поверхи: є загиблі. 

      Теги: Судді Кримінальні новини Новини Польщі Втрати Микола Мартиненко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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