Випуск новин за 16:00: Помер мер Гданська. Справа Мартиненка
У випуску новин за 14 січня станом на 16:00 – лікарі намагалися врятувати Павла Адамовича, упродовж п'яти годин йому робили операцію, однак поранення виявилися надто складними – він помер у лікарні. У Шевченківському суді розглядали справу екс-депутата Миколи Мартиненка, якого звинувачують в отриманні хабарів за купівлю обладнання для держпідприємства Енергоатом за завищеними цінами.
Також у випуску:
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Масштабна аварія на Харківщині – легковик в'їхав у пасажирський мікроавтобус, загинули 4 людини.
У Росії знову вибухнула висотка, обвалилися два поверхи: є загиблі.
Джерело: 24 канал
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