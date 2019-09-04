Выпуск новостей за 16:00: Увольнение Кабмином Кличко. Фильм о Стусе

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 16:00 – Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. В Киеве завершился первый пресс-показ фильма-триллера о жизни и смерти Василия Стуса "Запрещенный". Премьеру приурочили к годовщине смерти диссидента.

Также в выпуске: Для чего Порошенко стал депутатом. Неизвестные подбросили бомбу во двор главы Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Мужчину вместе с женой забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: 24 канал