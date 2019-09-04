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      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 16:00: Звільненя Кабміном Кличка. Фільм про Стуса

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 вересня станом на 16:00 – Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. У Києві завершився перший прес-показ фільму-трилера про життя і смерть Василя Стуса "Заборонений". Прем'єру приурочили до рокивин смерті дисидента.

      Також у випуску:

      Для чого Порошенко став депутатом.

      Невідомі підкинули бомбу на подвір'я очільника Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловіка разом з дружиною забрали до лікарні у тяжкому стані.
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      Теги: Випуск новин Віталій Кличко Скандал з фільмом про Стуса
      Джерело: 24 канал
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