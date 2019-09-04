Випуск новин за 16:00: Звільненя Кабміном Кличка. Фільм про Стуса
У випуску новин за 4 вересня станом на 16:00 – Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. У Києві завершився перший прес-показ фільму-трилера про життя і смерть Василя Стуса "Заборонений". Прем'єру приурочили до рокивин смерті дисидента.
Також у випуску:
Для чого Порошенко став депутатом.
Невідомі підкинули бомбу на подвір'я очільника Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловіка разом з дружиною забрали до лікарні у тяжкому стані.
Джерело: 24 канал
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