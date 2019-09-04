Випуск новин за 16:00: Звільненя Кабміном Кличка. Фільм про Стуса

У випуску новин за 4 вересня станом на 16:00 – Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. У Києві завершився перший прес-показ фільму-трилера про життя і смерть Василя Стуса "Заборонений". Прем'єру приурочили до рокивин смерті дисидента.

Також у випуску: Для чого Порошенко став депутатом. Невідомі підкинули бомбу на подвір'я очільника Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловіка разом з дружиною забрали до лікарні у тяжкому стані.

Джерело: 24 канал