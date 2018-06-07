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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Выпуск новостей за 16:00: Увольнение министра финансов. Новый аудитор НАБУ

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 16:00 – Александра Данилюка Верховная Рада уволила с должности министра финансов. Накануне с такой просьбой к парламентариям обратился премьер-министр Владимир Гройсман. Рада определилась и с аудитором НАБУ по парламентской квоте, им стал Владимир Василенко. Ему 82 года, он профессор юридического права и правозащитник.

Также в выпуске:

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Умерла известная украинская режиссер Кира Муратова.

Теги: Новости Украины Новости политики Александр Данилюк Верховная Рада Министерство финансов Украины НАБУ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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