Выпуск новостей за 16:00: Увольнение министра финансов. Новый аудитор НАБУ

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 16:00 – Александра Данилюка Верховная Рада уволила с должности министра финансов. Накануне с такой просьбой к парламентариям обратился премьер-министр Владимир Гройсман. Рада определилась и с аудитором НАБУ по парламентской квоте, им стал Владимир Василенко. Ему 82 года, он профессор юридического права и правозащитник.

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