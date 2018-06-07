Выпуск новостей за 16:00: Увольнение министра финансов. Новый аудитор НАБУ
В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 16:00 – Александра Данилюка Верховная Рада уволила с должности министра финансов. Накануне с такой просьбой к парламентариям обратился премьер-министр Владимир Гройсман. Рада определилась и с аудитором НАБУ по парламентской квоте, им стал Владимир Василенко. Ему 82 года, он профессор юридического права и правозащитник.
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Источник: 24 канал
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