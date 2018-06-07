Випуск новин за 16:00: Звільнення міністра фінансів. Новий аудитор НАБУ

У випуску новин за 7 червня станом на 16:00 – Олександра Данилюка Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів. Напередодні з таким проханням до парламентарів звернувся прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Рада визначилася і з аудитором НАБУ за парламентською квотою, ним став Володимир Василенко. Йому 82 роки, він професор юридичного права і правозахисник.

Також у випуску: У готелі на Одещині тижднь показували сепаратистські канали. На Закарпатті п'яний чоловік прив'язав коня до машини та тягнув по асфальту. Померла відома українська режисерка Кіра Муратова.