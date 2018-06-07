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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 16:00: Звільнення міністра фінансів. Новий аудитор НАБУ

Випуск новин 74 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 червня станом на 16:00 – Олександра Данилюка Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів. Напередодні з таким проханням до парламентарів звернувся прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Рада визначилася і з аудитором НАБУ за парламентською квотою, ним став Володимир Василенко. Йому 82 роки, він професор юридичного права і правозахисник.

Також у випуску:

У готелі на Одещині тижднь показували сепаратистські канали. 

На Закарпатті п'яний чоловік прив'язав коня до машини та тягнув по асфальту. 

Померла відома українська режисерка Кіра Муратова.

Теги: Новини України Олександр Данилюк Новини політики Випуск новин Верховна Рада Міністерство фінансів України НАБУ
Джерело: 24 канал
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