Випуск новин за 16:00: Звільнення міністра фінансів. Новий аудитор НАБУ
У випуску новин за 7 червня станом на 16:00 – Олександра Данилюка Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів. Напередодні з таким проханням до парламентарів звернувся прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Рада визначилася і з аудитором НАБУ за парламентською квотою, ним став Володимир Василенко. Йому 82 роки, він професор юридичного права і правозахисник.
Також у випуску:
У готелі на Одещині тижднь показували сепаратистські канали.
На Закарпатті п'яний чоловік прив'язав коня до машини та тягнув по асфальту.
Померла відома українська режисерка Кіра Муратова.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі