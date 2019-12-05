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      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 16:00: Увольнение редактора Cosmopolitan. Протест под Офисом Президента

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      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 16:00 – из Cosmopolitan Ukraine уволили заступницу главного редактора журнала Евгению Плихину. Она попала в скандал, опубликовав на своей странице в Facebook циничное сообщение о похоронах "Альфы". Инвесторы корпорации "Укрбуд" пришли митинговать под ОП. Они профинансировали строительство 13-ти тысяч квартир, а остались без жилья и без денег.

      Также в выпуске:

      В Марьинке, которая без света почти 2 недели, частично восстановили электроснабжение.

      Выступления российской группы Воровайки, в репертуаре которого откровенно украинофобские тексты, отменили.

      Украинские пограничники остановили рекордную контрабанду сигарет из России в Румынию. Минимальная стоимость изъятых сигарет составляет примерно 6 миллионов гривен.

       
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      Теги: Новости недвижимости Офіс Президента СМИ Выпуск новостей
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