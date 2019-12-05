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      Випуск новин за 16:00: Звільнення редакторки Cosmopolitan. Протест під Офісом Президента

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 16:00 – з Cosmopolitan Ukraine звільнили заступницю головного редактора журналу Євгенію Пліхіну. Вона потрапила у скандал, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook цинічний допис про похорон "Альфи". Інвестори корпорації "Укрбуд" прийшли мітингувати під ОП. Вони профінансували будівництво 13-ти тисяч квартир, а залишилися без житла і без грошей.

      Також у випуску:

      У Мар'їнці, яка без світла майже 2 тижні, частково відновили електропостачання.

      Виступи російського гурт Воровайки, у репертуарі якого є відверто українофобські тексти, скасували.

      Українські прикордонники зупинили рекордну контрабанду сигарет з Росії в Румунію. Мінімальна вартість вилучених цигарок становить приблизно 6 мільйонів гривень.
       
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      Теги: ЗМІ Новини нерухомості Випуск новин Офіс Президента
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