Випуск новин за 16:00: Звільнення редакторки Cosmopolitan. Протест під Офісом Президента

У випуску новин за 5 грудня станом на 16:00 – з Cosmopolitan Ukraine звільнили заступницю головного редактора журналу Євгенію Пліхіну. Вона потрапила у скандал, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook цинічний допис про похорон "Альфи". Інвестори корпорації "Укрбуд" прийшли мітингувати під ОП. Вони профінансували будівництво 13-ти тисяч квартир, а залишилися без житла і без грошей.

Також у випуску: У Мар'їнці, яка без світла майже 2 тижні, частково відновили електропостачання. Виступи російського гурт Воровайки, у репертуарі якого є відверто українофобські тексти, скасували. Українські прикордонники зупинили рекордну контрабанду сигарет з Росії в Румунію. Мінімальна вартість вилучених цигарок становить приблизно 6 мільйонів гривень.