Выпуск новостей за 16:00: Увольнение Тиллерсона. Прошение о помиловании
Выпуск новостей 17:07, сегодня 87 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 16:00 – Дональд Трамп уволил госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона. Ради обмена незаконно заключенный в России крымский режиссер Олег Сенцов готов написать прошение о помиловании.
Также в выпуске:
В результате пожара на полигоне в Николаевской области погиб военный, еще семеро получили ожоги.
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Почему уволили Тиллерсона.
Источник: 24 Канал
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