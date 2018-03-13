Випуск новин за 16:00: Звільнення Тіллерсона. Прохання про помилування
Випуск новин 17:04, сьогодні 133 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 березня станом на 16:00 – Дональд Трамп звільнив держсекретаря Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона. Заради обміну незаконно ув'язнений у Росії кримський режисер Олег Сенцов готовий написати прохання про помилування.
Також у випуску:
Внаслідок пожежі на полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще семеро отримали опіки.
У Павлограді школяр напав з ножем на сусідів, внаслідок чого чоловік та дитина загинули, а вагітна жінка з пораненнями опинилась у лікарні.
Чому звільнили Тіллерсона.
Джерело: 24 Канал
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