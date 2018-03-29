Выпуск новостей за 16:00: Версия пожара в Кемерово. Обмен Сущенко
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 16:00 – причиной пожара в Кемерово может быть неисправность системы пожаротушения. Фейгин попросил Путина обменять Сущенко на осужденных в Украине россиян.
Также в выпуске:
Тернопольские полицейские, которые танцевали под Газманова, поедут в зону АТО искупить вину.
30 марта почти сутки большинство районов Киева будет без воды.
Вражеская ДРГ пыталась подойти к защитникам Зайцевого.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии