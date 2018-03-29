Выпуск новостей за 16:00: Версия пожара в Кемерово. Обмен Сущенко

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 16:00 – причиной пожара в Кемерово может быть неисправность системы пожаротушения. Фейгин попросил Путина обменять Сущенко на осужденных в Украине россиян.

Также в выпуске: Тернопольские полицейские, которые танцевали под Газманова, поедут в зону АТО искупить вину. 30 марта почти сутки большинство районов Киева будет без воды. Вражеская ДРГ пыталась подойти к защитникам Зайцевого.