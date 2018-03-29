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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Випуск новин за 16:00: Версія пожежи в Кемерово. Обмін Сущенка

Випуск новин 41 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 березня станом на 16:00 – причиною пожежі в Кемерово може бути несправність системи пожежогасіння. Фейгін попросив Путіна обміняти Сущенка на засуджених в Україні росіян.

Також у випуску:

Тернопільські поліцейські, які танцювали під Газманова, поїдуть у зону АТО спокутувати вину.

30 березня майже добу більшість районів Києва буде без води.

Ворожа ДРГ намагалася підійти до оборонців Зайцевого.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини політики Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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