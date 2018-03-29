Випуск новин за 16:00: Версія пожежи в Кемерово. Обмін Сущенка
У випуску новин за 29 березня станом на 16:00 – причиною пожежі в Кемерово може бути несправність системи пожежогасіння. Фейгін попросив Путіна обміняти Сущенка на засуджених в Україні росіян.
Також у випуску:
Тернопільські поліцейські, які танцювали під Газманова, поїдуть у зону АТО спокутувати вину.
30 березня майже добу більшість районів Києва буде без води.
Ворожа ДРГ намагалася підійти до оборонців Зайцевого.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі