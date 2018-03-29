Випуск новин за 16:00: Версія пожежи в Кемерово. Обмін Сущенка

У випуску новин за 29 березня станом на 16:00 – причиною пожежі в Кемерово може бути несправність системи пожежогасіння. Фейгін попросив Путіна обміняти Сущенка на засуджених в Україні росіян.

Також у випуску: Тернопільські поліцейські, які танцювали під Газманова, поїдуть у зону АТО спокутувати вину. 30 березня майже добу більшість районів Києва буде без води. Ворожа ДРГ намагалася підійти до оборонців Зайцевого.