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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 16:00: Военные учения на Азове. Обновления Facebook

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 16:00 – украинские военные и пограничники провели учения в Мариуполе. Отправленные сообщения в Facebook можно будет удалять.

      Также в выпуске:

      Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве и обсудил "актуальные вопросы украинской политики".

      Ульяна Супрун отреагировала на решение о своем отстранении.

      В Украину не пустили режиссера фильма "Русская весна".

      Украинские военные на Востоке Украины уничтожили вражескую бронемашину с экипажем пророссийских боевиков.

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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