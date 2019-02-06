Выпуск новостей за 16:00: Военные учения на Азове. Обновления Facebook
В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 16:00 – украинские военные и пограничники провели учения в Мариуполе. Отправленные сообщения в Facebook можно будет удалять.
Также в выпуске:
Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве и обсудил "актуальные вопросы украинской политики".
Ульяна Супрун отреагировала на решение о своем отстранении.
В Украину не пустили режиссера фильма "Русская весна".
Украинские военные на Востоке Украины уничтожили вражескую бронемашину с экипажем пророссийских боевиков.
Источник: 24 канал
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