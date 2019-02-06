Выпуск новостей за 16:00: Военные учения на Азове. Обновления Facebook

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 16:00 – украинские военные и пограничники провели учения в Мариуполе. Отправленные сообщения в Facebook можно будет удалять.

Также в выпуске: Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве и обсудил "актуальные вопросы украинской политики". Ульяна Супрун отреагировала на решение о своем отстранении. В Украину не пустили режиссера фильма "Русская весна". Украинские военные на Востоке Украины уничтожили вражескую бронемашину с экипажем пророссийских боевиков.