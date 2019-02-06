Випуск новин за 16:00: Військові навчання на Азові. Оновлення Facebook

У випуску новин за 6 лютого станом на 16:00 – українські військові і прикордонники провели навчання у Маріуполі. Відправлені повідомлення у Facebook можна буде видаляти.

Також у випуску: Екс-президент України Віктор Янукович дав прес-конференцію в Москві та обговорив "актуальні питання української політики". Уляна Супрун відреагувала на рішення про своє відсторонення. В Україну не впустили режисерку фільму "Русская весна". Українські військові на Сході України знищили ворожу бронемашину з екіпажем проросійських бойовиків.