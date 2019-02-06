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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Військові навчання на Азові. Оновлення Facebook

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 16:00 – українські військові і прикордонники провели навчання у Маріуполі. Відправлені повідомлення у Facebook можна буде видаляти.

      Також у випуску:

      Екс-президент України Віктор Янукович дав прес-конференцію в Москві та обговорив "актуальні питання української політики".

      Уляна Супрун відреагувала на рішення про своє відсторонення. 

      В Україну не впустили режисерку фільму "Русская весна".

      Українські військові на Сході України знищили ворожу бронемашину з екіпажем проросійських бойовиків.

      blog_ava
      Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези
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      Теги: Збройні сили України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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