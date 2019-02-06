Випуск новин за 16:00: Військові навчання на Азові. Оновлення Facebook
У випуску новин за 6 лютого станом на 16:00 – українські військові і прикордонники провели навчання у Маріуполі. Відправлені повідомлення у Facebook можна буде видаляти.
Також у випуску:
Екс-президент України Віктор Янукович дав прес-конференцію в Москві та обговорив "актуальні питання української політики".
Уляна Супрун відреагувала на рішення про своє відсторонення.
В Україну не впустили режисерку фільму "Русская весна".
Українські військові на Сході України знищили ворожу бронемашину з екіпажем проросійських бойовиків.
Джерело: 24 канал
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