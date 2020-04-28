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      Выпуск новостей за 16:00: Возвращение украинцев из Турции. Помощь Всемирного банка

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля состоянию на 16:00 – в Одессу прибыл паром из Турции, с 90 украинцев на борту. Перед посадкой все пассажиры отказались от обязательной 14-дневной обсервации. Из-за этого вспыхнул скандал. Всемирный банк выделил Украине дополнительные 135 миллионов долларов. Финансирование поможет обновить примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи инсультных отделений.

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      Теги: Новости Украины Всемирный банк Эвакуация украинцев Новости Турции Выпуск новостей
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