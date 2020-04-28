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      Випуск новин за 16:00: Повернення українців з Туреччини. Допомога від Світового банку

      Випуск новин -

      У випуску новин за 28 квітня станом на 16:00 – до Одеси прибув паром з Туреччини, на борту якого були 90 українців. Ще перед посадкою усі пасажири відмовилися від обов'язкової 14-денної обсервації. Через це спалахнув скандал. Світовий банк виділив Україні додаткові 135 мільйонів доларів. Фінансування допоможе в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень.

      Також у випуску:

      Спалах коронавірусу COVID-19 зафіксували у психоневрологічній лікарні міста Почаїв, що на Тернопільщині. Недугу там діагностували у 36 людей. 

      Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволяє звільнити директора НАБУ Артема Ситника. За проголосували всі 20 членів комітету. 

      У Австралії влада вирішила відкрити пляжі, які не працювали протягом останнього місяця. Зробили це насамперед у найбільшому місті країни – Сіднеї. 

      Від сьогодні готівкові операції на понад 5 тисяч гривень можна проводити лише з ідентифікацією. Адже набув чинності закон про фінансовий моніторинг. 

      Теги: Новини України Світовий банк Евакуація українців Новини Туреччини Випуск новин
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