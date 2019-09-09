Выпуск новостей за 16:00: Возвращение Вышинского в Украину. Русский плен
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 16:00 – Кирилл Вышинский опроверг сообщения Ларисы Сарган о том, что просил внести его в обменные списки. По меньшей мере 115 украинцев в частности и крымских татар, остаются в российском плену в Крыму. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.
Также в выпуске:
Полиция задержала псевдоминера, который накануне сообщил, что якобы заложил взрывчатку на станции метро "Почайна".
Группа мужчин в масках средь бела дня в центре города пыталась ограбить правоохранителей, которые несли выручку из магазина в спец-автомобиль.
Сенцову и Кольченко дали временное жилье.
Источник: 24 канал
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