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      Выпуск новостей за 16:00: Возвращение Вышинского в Украину. Русский плен

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 16:00 – Кирилл Вышинский опроверг сообщения Ларисы Сарган о том, что просил внести его в обменные списки. По меньшей мере 115 украинцев в частности и крымских татар, остаются в российском плену в Крыму. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

      Также в выпуске:

      Полиция задержала псевдоминера, который накануне сообщил, что якобы заложил взрывчатку на станции метро "Почайна".

      Группа мужчин в масках средь бела дня в центре города пыталась ограбить правоохранителей, которые несли выручку из магазина в спец-автомобиль.

      Сенцову и Кольченко дали временное жилье.

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      Теги: Кирил Вышинский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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