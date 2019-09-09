Випуск новин за 16:00: Повернення Вишинського до України. Російський полон
У випуску новин за 9 вересня станом на 16:00 – Кирило Вишинський спростував повідомлення Лариси Сарган про те, що просив внести його в обмінні списки. Щонайменше 115 українців зокрема і кримських татар, залишаються у російському полоні та в Криму. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова.
Також у випуску:
Поліція затримала псевдомінувальника, який напередодні повідомив, що нібито заклав вибухівку на станції метро "Почайна".
Група чоловіків у масках посеред білого дня у центрі міста намагалась пограбувати правоохоронців, які саме несли виручку з магазину до спец-автомобілю.
Сенцову та Кольченку дали тимчасове житло.
Джерело: 24 канал
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