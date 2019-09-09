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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Повернення Вишинського до України. Російський полон

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 вересня станом на 16:00 – Кирило Вишинський спростував повідомлення Лариси Сарган про те, що просив внести його в обмінні списки. Щонайменше 115 українців зокрема і кримських татар, залишаються у російському полоні та в Криму. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова.

      Також у випуску:

      Поліція затримала псевдомінувальника, який напередодні повідомив, що нібито заклав вибухівку на станції метро "Почайна".

      Група чоловіків у масках посеред білого дня у центрі міста намагалась пограбувати правоохоронців, які саме несли виручку з магазину до спец-автомобілю.

      Сенцову та Кольченку дали тимчасове житло.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Кирило Вишинський
      Джерело: 24 канал
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