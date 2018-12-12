Выпуск новостей за 16:00: Возвращение заключенных из Луганщины. Карантин в регионах Украины
В выпуске за 12 декабря, по состоянию на 16:00 – в Украину вернулись 42 заключенных с оккупированной территории Луганщины. Денисова отметила, что всех их приговорили еще до войны и они выразили желание отбывать наказание на территории Украины. 10-дневный карантин объявлен для школьников Мукачево, Николаева, остановили обучение на Харьковщине – порог заболеваемости ОРВИ превышен на четверть
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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