Випуск новин за 16:00: Повернення ув'язнених з Луганщини. Карантин у регіонах України

У випуску новин за 12 грудня станом на 16:00 – до України повернули 42 в'язнів з окупованої території Луганщини. Омбудсмен Денісова зазначила, що усіх їх засудили ще до війни і вони висловили бажання відбувати покарання на території України. 10-денний карантин оголошено для школярів Мукачева, Миколаєва, зупинили навчання на Харківщині – у регіоні поріг захворюваності на ГРВІ перевищено на чверть.

Також у випуску: Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі: деталі нападу зловмисника. У Страсбурзі вручили премію імені Сахарова для Олега Сенцова: від імені режисера у заході брала участь його сестра. Роман Насіров заявляє, що планує повернутися до роботи і зайняти свій кабінет.