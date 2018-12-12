Випуск новин за 16:00: Повернення ув'язнених з Луганщини. Карантин у регіонах України
У випуску новин за 12 грудня станом на 16:00 – до України повернули 42 в'язнів з окупованої території Луганщини. Омбудсмен Денісова зазначила, що усіх їх засудили ще до війни і вони висловили бажання відбувати покарання на території України. 10-денний карантин оголошено для школярів Мукачева, Миколаєва, зупинили навчання на Харківщині – у регіоні поріг захворюваності на ГРВІ перевищено на чверть.
Також у випуску:
Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі: деталі нападу зловмисника.
У Страсбурзі вручили премію імені Сахарова для Олега Сенцова: від імені режисера у заході брала участь його сестра.
Роман Насіров заявляє, що планує повернутися до роботи і зайняти свій кабінет.
Джерело: 24 канал
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