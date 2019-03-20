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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Выпуск новостей за 16:00: Возвращение заключенных из Луганска. Продление контракта с Коболевым

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Украину вернули 60 заключенных с оккупированных территорий Луганщины. Правительство хочет продлить контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболев на год.

      Также в выпуске:

      Россияне хотят, чтобы Украина возместила им ущерб за "аннексию Крыма".

      В Казахстане новый президент и новая столица.

      На Львовщине школьница нашла 150 тысяч гривен и вернула их владельцу.

      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Андрій Коболев Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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