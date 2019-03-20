Выпуск новостей за 16:00: Возвращение заключенных из Луганска. Продление контракта с Коболевым
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Украину вернули 60 заключенных с оккупированных территорий Луганщины. Правительство хочет продлить контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболев на год.
Также в выпуске:
Россияне хотят, чтобы Украина возместила им ущерб за "аннексию Крыма".
В Казахстане новый президент и новая столица.
На Львовщине школьница нашла 150 тысяч гривен и вернула их владельцу.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии