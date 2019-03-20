Выпуск новостей за 16:00: Возвращение заключенных из Луганска. Продление контракта с Коболевым

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Украину вернули 60 заключенных с оккупированных территорий Луганщины. Правительство хочет продлить контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболев на год.

Также в выпуске: Россияне хотят, чтобы Украина возместила им ущерб за "аннексию Крыма". В Казахстане новый президент и новая столица. На Львовщине школьница нашла 150 тысяч гривен и вернула их владельцу.