Випуск новин за 16:00: Повернення ув'язнених з Луганська. Продовження контракту з Коболєвим
У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в Україну повернули 60 ув'язнених з окупованих територій Луганщини. Уряд хоче продовжити контракт з очільником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим на рік часу.
Також у випуску:
Росіяни хочуть, щоб Україна відшкодувала їм збитки за "анексію Криму".
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На Львівщині школярка знайшла 150 тисяч гривень і повернула їх власнику.
Джерело: 24 канал
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