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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Випуск новин за 16:00: Повернення ув'язнених з Луганська. Продовження контракту з Коболєвим

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в Україну повернули 60 ув'язнених з окупованих територій Луганщини. Уряд хоче продовжити контракт з очільником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим на рік часу.

      Також у випуску:

      Росіяни хочуть, щоб Україна відшкодувала їм збитки за "анексію Криму".

      У Казахстані новий президент та нова столиця.

      На Львівщині школярка знайшла 150 тисяч гривень і повернула їх власнику.

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      Теги: Випуск новин Андрій Коболєв Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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