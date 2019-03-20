Випуск новин за 16:00: Повернення ув'язнених з Луганська. Продовження контракту з Коболєвим

У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в Україну повернули 60 ув'язнених з окупованих територій Луганщини. Уряд хоче продовжити контракт з очільником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим на рік часу.

Також у випуску: Росіяни хочуть, щоб Україна відшкодувала їм збитки за "анексію Криму". У Казахстані новий президент та нова столиця. На Львівщині школярка знайшла 150 тисяч гривень і повернула їх власнику.