Выпуск новостей за 16:00: Встреча с Сенцовым. Обвал моста в Италии
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 16:00 – российская правозащитница Зоя Светова 14 августа встретилась с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги. Разговор длился два часа, Светова подтвердила, что Сенцов жив и продолжает голодать. В Италии обвалился автомобильный мост. По разным данным, погибли от десяти до двадцати человек.
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Источник: 24 канал
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