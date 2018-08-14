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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 16:00: Встреча с Сенцовым. Обвал моста в Италии

Выпуск новостей 57 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 16:00 – российская правозащитница Зоя Светова 14 августа встретилась с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги. Разговор длился два часа, Светова подтвердила, что Сенцов жив и продолжает голодать. В Италии обвалился автомобильный мост. По разным данным, погибли от десяти до двадцати человек.

Также в выпуске:

На Киевщине обнаружили псевдобольницу, в которой насильно удерживают людей.

В Лондоне у здания парламента неизвестный на машине въехал в толпу.

Украинские дипломаты готовят новую резолюцию по Крыму к очередной сессии Генассамблеи ООН.

Теги: Жертвы Обвал моста в Генуе Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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