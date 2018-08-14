Выпуск новостей за 16:00: Встреча с Сенцовым. Обвал моста в Италии

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 16:00 – российская правозащитница Зоя Светова 14 августа встретилась с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги. Разговор длился два часа, Светова подтвердила, что Сенцов жив и продолжает голодать. В Италии обвалился автомобильный мост. По разным данным, погибли от десяти до двадцати человек.

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