Випуск новин за 16:00: Зустріч із Сенцовим. Обвал мосту в Італії

У випуску новин за 14 серпня станом на 16:00 – російська правозахисниця Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським кінорежисером Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі. Розмова тривала дві години, Свєтова підтвердила, що Сенцов живий і продовжує голодувати. В Італії обвалився автомобільний міст. За різними даними, загинули від десяти до двадцяти людей.

Також у випуску: На Київщині виявили псевдолікарню, в якій силоміць утримують людей. У Лондоні біля будівлі парламенту невідомий на авто в'їхав у натовп. Українські дипломати готують нову резолюцію по Криму до чергової сесії Генасамблеї ООН.