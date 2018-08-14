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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Зустріч із Сенцовим. Обвал мосту в Італії

Випуск новин 47 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 серпня станом на 16:00 – російська правозахисниця Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським кінорежисером Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі. Розмова тривала дві години, Свєтова підтвердила, що Сенцов живий і продовжує голодувати. В Італії обвалився автомобільний міст. За різними даними, загинули від десяти до двадцяти людей.

Також у випуску:

На Київщині виявили псевдолікарню, в якій силоміць утримують людей.

У Лондоні біля будівлі парламенту невідомий на авто в'їхав у натовп.

Українські дипломати готують нову резолюцію по Криму до чергової сесії Генасамблеї ООН.

Теги: Жертви Обвал мосту в Генуї Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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