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      Выпуск новостей за 16:00: Встреча Зеленского и Штайнмайера.

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 16:00 – формулу Штайнмайера с самим Штайнмайером в Японии должен обсудить президент Зеленский. Встреча запланирована на сегодня в Токио. Оба президента – Германии и Украины – приехали в Японию по случаю интронизации нового императора Нарухито.

      Также в выпуске:

      В Лисичанске чрезвычайная ситуация, там люди уже пятый день без воды.

      Российские ракетные корабли "Углич" и "Малый Устюг" вошли в Азовское море.

      Боевики 17 раз нарушали режим тишины.

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
      сегодня
      19215
      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский Япония Формула Штайнмайера
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