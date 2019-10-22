Выпуск новостей за 16:00: Встреча Зеленского и Штайнмайера.
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 16:00 – формулу Штайнмайера с самим Штайнмайером в Японии должен обсудить президент Зеленский. Встреча запланирована на сегодня в Токио. Оба президента – Германии и Украины – приехали в Японию по случаю интронизации нового императора Нарухито.
Также в выпуске:
В Лисичанске чрезвычайная ситуация, там люди уже пятый день без воды.
Российские ракетные корабли "Углич" и "Малый Устюг" вошли в Азовское море.
Боевики 17 раз нарушали режим тишины.
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