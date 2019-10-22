Випуск новин за 16:00: Зустріч Зеленського і Штайнмаєра. Інтронізації нового імператора Японії
У випуску новин за 22 жовтня станом на 16:00 – формулу Штайнмаєра зі самим Штайнмаєром у Японії має обговорити президент Зеленський. Зустріч запланована на сьогодні у Токіо. Обидва президенти – Німеччини і України – приїхали до Японії з нагоди інтронізації нового імператора Нарухіто.
Також у випуску:
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