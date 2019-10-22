Випуск новин за 16:00: Зустріч Зеленського і Штайнмаєра. Інтронізації нового імператора Японії

У випуску новин за 22 жовтня станом на 16:00 – формулу Штайнмаєра зі самим Штайнмаєром у Японії має обговорити президент Зеленський. Зустріч запланована на сьогодні у Токіо. Обидва президенти – Німеччини і України – приїхали до Японії з нагоди інтронізації нового імператора Нарухіто.

Також у випуску: В Лисичанську надзвичайна ситуація, там люди вже п'ятий день без води. Російські ракетні кораблі "Угліч" і "Малий Устюг" увійшли в Азовське море. Бойовики 17 разів порушували режим тиші.