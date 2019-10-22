18:31
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Випуск новин за 16:00: Зустріч Зеленського і Штайнмаєра. Інтронізації нового імператора Японії

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 жовтня станом на 16:00 – формулу Штайнмаєра зі самим Штайнмаєром у Японії має обговорити президент Зеленський. Зустріч запланована на сьогодні у Токіо. Обидва президенти – Німеччини і України – приїхали до Японії з нагоди інтронізації нового імператора Нарухіто.

      Також у випуску:

      В Лисичанську надзвичайна ситуація, там люди вже п'ятий день без води.

      Російські ракетні кораблі "Угліч" і "Малий Устюг" увійшли в Азовське море.

      Бойовики 17 разів порушували режим тиші.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      16677
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Японія Формула Штайнмаєра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сьогодні , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 4
      1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      сьогодні , 17:05 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      Реанімаційний пакет реформ 2049
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 16:40 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1043
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сьогодні , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 716
      Кабмін змінив норму для отримання субсидії
      сьогодні , 15:37 Кабмін змінив норму для отримання субсидії
      Андрій Шляхтін 2015
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук