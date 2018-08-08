Выпуск новостей за 16:00: Вступительная кампания 2018. Дело "БелТА"

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 16:00 – со вчера вузы Украины начали публиковать рейтинговые списки, известно, что на бюджет поступили почти 59 тысяч абитуриентов. В Беларуси уже второй день обыскивают офисы независимых новостных изданий.

Также в выпуске: На Ровненщине депутат сбил на смерть велосипедиста. Военный срочной службы одной из частей в Черниговской области покончил жизнь самоубийством. В США продолжается суд над Полом Манафортом.