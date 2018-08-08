Выпуск новостей за 16:00: Вступительная кампания 2018. Дело "БелТА"
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 16:00 – со вчера вузы Украины начали публиковать рейтинговые списки, известно, что на бюджет поступили почти 59 тысяч абитуриентов. В Беларуси уже второй день обыскивают офисы независимых новостных изданий.
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Источник: 24 канал
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