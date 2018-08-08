Випуск новин за 16:00: Вступна кампанія 2018. Справа "БелТА"

У випуску новин за 8 серпня станом на 16:00 – від учора ВНЗ України оприлюднюють рейтингові списки, відомо, що на бюджет вступило майже 59 тисяч абітурієнтів. У Білорусі вже другий день обшукують офіси незалежних новинних видань.

Також у випуску: На Рівненщині депутат збив на смерть велосипедиста. Військовий строкової служби однієї з частин в Чернігівській області покінчив життя самогубством. У США триває суд над Пол Манафортом.