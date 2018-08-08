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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Програми Винні традиції
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Вступна кампанія 2018. Справа "БелТА"

Винні традиції 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 16:00 – від учора ВНЗ України оприлюднюють рейтингові списки, відомо, що на бюджет вступило майже 59 тисяч абітурієнтів. У Білорусі вже другий день обшукують офіси незалежних новинних видань.

Також у випуску:

На Рівненщині депутат збив на смерть велосипедиста.

Військовий строкової служби однієї з частин в Чернігівській області покінчив життя самогубством.

У США триває суд над Пол Манафортом.

Теги: Винні традиції ЗМІ ЗНО
Джерело: 24 канал
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