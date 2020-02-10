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      Выпуск новостей за 16:00: Выявление коронавируса у украинца. Эвакуация из Уханя

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 16:00 – уже двое украинцев подхватили коронавирус на круизном лайнере "Diamond Princess". Об этом заявил украинский МИД. Украинцев, которые сейчас в самом эпицентре вспышки коронавируса – в Ухане, должны привезти домой. Однако из 80 наших соотечественников согласилась вернуться только половина.

      Также в выпуске:

      Во Львове пьяного мужчину избили на борту самолета, готовившегося ко взлету.

      Исторический момент в киноиндустрии – впервые главную награду кинопремии "Оскар" получил не англоязычный фильм.

      В Ужгороде должны избрать меру пресечения для одного из задержанных участников перестрелки, произошедшей в Мукачево.

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      Теги: Китай Выпуск новостей
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