Выпуск новостей за 16:00: Выявление коронавируса у украинца. Эвакуация из Уханя

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 16:00 – уже двое украинцев подхватили коронавирус на круизном лайнере "Diamond Princess". Об этом заявил украинский МИД. Украинцев, которые сейчас в самом эпицентре вспышки коронавируса – в Ухане, должны привезти домой. Однако из 80 наших соотечественников согласилась вернуться только половина.

Также в выпуске: Во Львове пьяного мужчину избили на борту самолета, готовившегося ко взлету. Исторический момент в киноиндустрии – впервые главную награду кинопремии "Оскар" получил не англоязычный фильм. В Ужгороде должны избрать меру пресечения для одного из задержанных участников перестрелки, произошедшей в Мукачево.