Выпуск новостей за 16:00: Выявление коронавируса у украинца. Эвакуация из Уханя
В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 16:00 – уже двое украинцев подхватили коронавирус на круизном лайнере "Diamond Princess". Об этом заявил украинский МИД. Украинцев, которые сейчас в самом эпицентре вспышки коронавируса – в Ухане, должны привезти домой. Однако из 80 наших соотечественников согласилась вернуться только половина.
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