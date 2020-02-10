Випуск новин за 16:00: Виявлення коронавірусу в українця. Евакуація з Уханю
У випуску новин за 10 лютого станом на 16:00 – уже двоє українців підхопили коронавірус на круїзному лайнері "Diamond Princess". Про це заявило українське МЗС. Українців, які нині в самому епіцентрі спалаху коронавірусу – в Ухані, мають привезти додому. Проте з 80 наших співвітчизників зголосилася повернутися лише половина.
Також у випуску:
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