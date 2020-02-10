17:30
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Випуск новин за 16:00: Виявлення коронавірусу в українця. Евакуація з Уханю

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 лютого станом на 16:00 – уже двоє українців підхопили коронавірус на круїзному лайнері "Diamond Princess". Про це заявило українське МЗС. Українців, які нині в самому епіцентрі спалаху коронавірусу – в Ухані, мають привезти додому. Проте з 80 наших співвітчизників зголосилася повернутися лише половина.

      Також у випуску:

      У Львові п'яного чоловіка побили на борту літака, що готувався до злету.

      Історична мить у кіноіндустрії – уперше головну нагороду кінопремії "Оскар" отримав не англомовний фільм.

      В Ужгороді мають обрати запобіжний захід для одного із затриманих учасників перестрілки, що сталася в Мукачеві.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      44724
      Теги: Випуск новин Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:25 Доля союзу Білорусі та Росії: чому Лукашенко шукає друзів у США
      Богдан Мірошниченко 56
      сьогодні , 15:10 Війна між Україною та Росією: які цілі насправді переслідує Кремль
      Павло Казарін 736
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      579
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2678
      сьогодні , 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
      Анастасія Манюхіна 460
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук