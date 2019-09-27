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      Выпуск новостей за 16:00: Взрыв пекарни на Сумщине. Смертельное ДТП в Броварах

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 16:00 – на Сумщине в городе Шостка этой ночью взорвалась пекарня, две женщины и юноша пострадали. Пьяный полицейский в Броварах на скорости протаранил остановку, на которой стояли люди. Погибла женщина, двое мужчин пострадали.

      Также в выпуске:

      Секретарь СНБО Александр Данилюк подает в отставку. Об этом накануне сообщили сразу несколько СМИ.

      Экс-прокурор Юрий Луценко уверяет: Байден не виноват.

      На передовой ранен один военный, за прошедшие сутки российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

       

      blog_ava
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      Теги: ДТП в Броварах Сумы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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