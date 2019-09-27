Выпуск новостей за 16:00: Взрыв пекарни на Сумщине. Смертельное ДТП в Броварах
В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 16:00 – на Сумщине в городе Шостка этой ночью взорвалась пекарня, две женщины и юноша пострадали. Пьяный полицейский в Броварах на скорости протаранил остановку, на которой стояли люди. Погибла женщина, двое мужчин пострадали.
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Источник: 24 канал
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