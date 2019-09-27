Випуск новин за 16:00: Вибух пекарні на Сумщині. Смертельна ДТП у Броварах

У випуску новин за 27 вересня станом на 16:00 – на Сумщині у місті Шостка цієї ночі вибухнула пекарня, дві жінки та юнак постраждали. П'яний поліцейський у Броварах на швидкості протаранив зупинку, на якій стояли люди. Загинула жінка, двоє чоловіків постраждали.

Також у випуску: Секретар РНБО Олександр Данилюк подає у відставку. Про це напередодні повідомило одразу декілька ЗМІ. Експрокурор Юрій Луценко запевняє: Байден не винен. На передовій поранений один військовий, минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: 24 канал