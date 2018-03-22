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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 16:00 – взрыв на химическом заводе в Чехии, погибли шесть человек, еще несколько людей получили серьезные травмы. Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году.

Также в выпуске:

Депутаты лишили Надежду Савченко ее депутатской неприкосновенности и разрешили привлечь ее к уголовной ответственности.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что нашел жучок в своем кабинете.

Во Львове официально признали красно-черный флаг.

Теги: Николя Саркози Чехия Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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