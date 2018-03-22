Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 16:00 – взрыв на химическом заводе в Чехии, погибли шесть человек, еще несколько людей получили серьезные травмы. Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году.

Также в выпуске: Депутаты лишили Надежду Савченко ее депутатской неприкосновенности и разрешили привлечь ее к уголовной ответственности. Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что нашел жучок в своем кабинете. Во Львове официально признали красно-черный флаг.