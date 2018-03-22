Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 16:00 – взрыв на химическом заводе в Чехии, погибли шесть человек, еще несколько людей получили серьезные травмы. Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году.
Также в выпуске:
Депутаты лишили Надежду Савченко ее депутатской неприкосновенности и разрешили привлечь ее к уголовной ответственности.
Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что нашел жучок в своем кабинете.
Во Львове официально признали красно-черный флаг.
Источник: 24 Канал
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