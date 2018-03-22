Випуск новин за 16:00: Вибух у Чехії. Звинувачення Саркозі
У випуску новин за 22 березня станом на 16:00 – вибух на хімічному заводі в Чехії, загинули шестеро людей, ще декілька людей отримали серйозні травми. Ніколя Саркозі висунули звинувачення у корупції і незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2007 році.
Також у випуску:
Депутати позбавили Надію Савченко її депутатської недоторканності та дозволили притягнути її до кримінальної відповідальності.
Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що знайшов жучок у своєму кабінеті.
У Львові офіційно визнали червоно-чорний прапор.
Джерело: 24 Канал
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