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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Випуск новин за 16:00: Вибух у Чехії. Звинувачення Саркозі

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 березня станом на 16:00 – вибух на хімічному заводі в Чехії, загинули шестеро людей, ще декілька людей отримали серйозні травми. Ніколя Саркозі висунули звинувачення у корупції і незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2007 році.

Також у випуску:

Депутати позбавили Надію Савченко її депутатської недоторканності та дозволили притягнути її до кримінальної відповідальності.

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що знайшов жучок у своєму кабінеті.

У Львові офіційно визнали червоно-чорний прапор.

Теги: Випуск новин Чехія Ніколя Саркозі
Джерело: 24 Канал
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