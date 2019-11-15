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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Выпуск новостей за 16:00: Взрывы боеприпасов в Балаклее. Перезагрузка ГБР

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 16:00 – В Балаклее на Харьковщине снова слышны взрывы боеприпасов в районе военного склада. В результате детонации погибли двое военных, еще четверо получили ранения. В Верховной Раде предлагают полную перезагрузку Государственного бюро расследований. Соответствующий законопроект уже предложили в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

      Также в выпуске:

      Жители Нового Роздола и Новояворовска скоро получат горячие батареи. Две местные ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, передадут новым управляющим – государственной компании "Нафтогаз Тепло".

      Во время заседания депутаты "Слуги народа" решили исключить из фракции Анну Скороход и Антона Полякова.

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      Теги: Взрывы в Балаклее Верховная Рада Государственное бюро расследований Выпуск новостей
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