Выпуск новостей за 16:00: Взрывы боеприпасов в Балаклее. Перезагрузка ГБР

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 16:00 – В Балаклее на Харьковщине снова слышны взрывы боеприпасов в районе военного склада. В результате детонации погибли двое военных, еще четверо получили ранения. В Верховной Раде предлагают полную перезагрузку Государственного бюро расследований. Соответствующий законопроект уже предложили в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Также в выпуске: Жители Нового Роздола и Новояворовска скоро получат горячие батареи. Две местные ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, передадут новым управляющим – государственной компании "Нафтогаз Тепло". Во время заседания депутаты "Слуги народа" решили исключить из фракции Анну Скороход и Антона Полякова.