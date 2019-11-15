Випуск новин за 16:00: Вибухи боєприпасів у Балаклії. Перезавантаження ДБР
У випуску новин за 15 листопада станом на 16:00 – У Балаклії на Харківщині знову чутно вибухи боєприпасів у районі військового складу. Внаслідок детонації загинуло двоє військових, ще четверо отримали поранення. У Верховній Раді пропонують повне перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідний законопроєкт вже запропонували у комітеті з питань правоохоронної діяльності.
Також у випуску:
Жителі Нового Роздолу і Новояворівська скоро отримають гарячі батареї. Дві місцеві ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, передадуть новим управителям – державній компанії "Нафтогаз Тепло".
Під час засідання депутати "Слуги народу" вирішили виключити з фракції Анну Скороход та Антона Полякова.
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