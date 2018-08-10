Выпуск новостей за 16:00: Забастовка Ryanair. Поджог в Калифорнии

Выпуск новостей за 10 августа по состоянию на 16:00 – в авиакомпании Ryanair отменили 400 рейсов из-за забастовки работников, без запланированных полетов осталось более 50 тысяч пассажиров. В Калифорнии задержали предполагаемого виновника одного из масштабных лесных пожаров, подозреваемый – житель этого штата Форест Гордон Кларк.

Также в выпуске: ЕС просит Россию предоставить политзаключенному Олегу Сенцову квалифицированную медицинскую помощь. За эти сутки наши силы понесли потери, один военный погиб, еще двое получили ранения. Против судьи, который закрыл дело Кернеса, открыли уголовное производство.