Випуск новин за 16:00: Страйк Ryanair. Підпал у Каліфорнії

Випуск новин за 10 серпня станом на 16:00 – в авіакомпанії Ryanair скасували 400 рейсів через страйк працівників, без запланованих польотів залишилося понад 50 тисяч пасажирів. У Каліфорнії затримали ймовірного винуватця однієї з масштабних лісових пожеж, підозрюваний – житель цього штату Форест Гордон Кларк.

Також у випуску: ЄС просить Росію надати політв'язню Олегу Сенцову кваліфіковану медичну допомогу. Цієї доби наші сили зазнали втрат, один військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Проти судді, який закрив справу Кернеса, відкрили кримінальне провадження.