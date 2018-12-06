Выпуск новостей за 16:00: Задержание адвоката в Крыму. ОБСЕ зафиксировало технику РФ

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 16:00 – В оккупированном Крыму задержали адвоката – Эмилю Курбединову, которая защищает украинских пленных моряков и крымских татар на аннексированном полуострове. В ОБСЕ зафиксировали увеличение техники противника. Насчитали более 60 танков на оккупированных территориях и еще более сотни бронемашин.

Также в выпуске: Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий. В УПЦ КП опровергают слухи, якобы Филарет категорически отказался баллотироваться на пост предстоятеля поместной церкви. В Киеве неизвестные на джипе в масках обстреляли другой автомобиль. К счастью, никто не пострадал.