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      Выпуск новостей за 16:00: Задержание адвоката в Крыму. ОБСЕ зафиксировало технику РФ

      Выпуск новостей 60 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 16:00 – В оккупированном Крыму задержали адвоката – Эмилю Курбединову, которая защищает украинских пленных моряков и крымских татар на аннексированном полуострове. В ОБСЕ зафиксировали увеличение техники противника. Насчитали более 60 танков на оккупированных территориях и еще более сотни бронемашин.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий.

      В УПЦ КП опровергают слухи, якобы Филарет категорически отказался баллотироваться на пост предстоятеля поместной церкви.

      В Киеве неизвестные на джипе в масках обстреляли другой автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

      Теги: Новости России Новости Крыма Война на Донбассе Выпуск новостей ОБСЕ
      Источник: 24 канал
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