Випуск новин за 16:00: Затримання адвоката у Криму. ОБСЕ зафіксувало техніку РФ
У випуску новин за 6 грудня станом на 16:00 – В окупованому Криму затримали адвоката – Еміля Курбедінова, який захищає українських полонених моряків та кримських татар на анексованому півострові. В ОБСЕ зафіксували збільшення техніки противника. Нарахували понад 60 танків на окупованих територіях та ще понад сотню бронемашин.
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Джерело: 24 канал
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