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      Випуск новин за 16:00: Затримання адвоката у Криму. ОБСЕ зафіксувало техніку РФ

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 16:00 – В окупованому Криму затримали адвоката – Еміля Курбедінова, який захищає українських полонених моряків та кримських татар на анексованому півострові. В ОБСЕ зафіксували збільшення техніки противника. Нарахували понад 60 танків на окупованих територіях та ще понад сотню бронемашин.

      Також у випуску:

      Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій.

      В УПЦ КП спростовують чутки, що начебто Філарет категорично відмовився балотуватися на пост предстоятеля помісної церкви.

      У Києві невідомі на джипі у масках обстріляли інший автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

      Теги: Новини Росії Новини Криму Війна на Донбасі Випуск новин ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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