Випуск новин за 16:00: Затримання адвоката у Криму. ОБСЕ зафіксувало техніку РФ

У випуску новин за 6 грудня станом на 16:00 – В окупованому Криму затримали адвоката – Еміля Курбедінова, який захищає українських полонених моряків та кримських татар на анексованому півострові. В ОБСЕ зафіксували збільшення техніки противника. Нарахували понад 60 танків на окупованих територіях та ще понад сотню бронемашин.

Також у випуску: Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій. В УПЦ КП спростовують чутки, що начебто Філарет категорично відмовився балотуватися на пост предстоятеля помісної церкви. У Києві невідомі на джипі у масках обстріляли інший автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.