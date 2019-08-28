Выпуск новостей за 16:00: Задержание чиновницы времен Януковича. Главы комитетов парламента

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 16:00 – соратницу президента-беглеца Богатыреву задержали в аэропорту "Киев". Ее сразу доставили в изолятор временного содержания Нацполиции, где она провела ночь. Депутаты наконец поделили комитеты. Только четыре из них не будут возглавлять представители партии "Слуга народа".

Также в выпуске: Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, освободили из-под стражи. В Харькове эксперты выясняют откуда в мосту появилась несколькометровая дыра. 63% украинцев довольны первыми шагами Владимира Зеленского.

Источник: 24 канал