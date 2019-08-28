Выпуск новостей за 16:00: Задержание чиновницы времен Януковича. Главы комитетов парламента
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 16:00 – соратницу президента-беглеца Богатыреву задержали в аэропорту "Киев". Ее сразу доставили в изолятор временного содержания Нацполиции, где она провела ночь. Депутаты наконец поделили комитеты. Только четыре из них не будут возглавлять представители партии "Слуга народа".
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Источник: 24 канал
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