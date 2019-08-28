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      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
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      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Задержание чиновницы времен Януковича. Главы комитетов парламента

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 16:00 – соратницу президента-беглеца Богатыреву задержали в аэропорту "Киев". Ее сразу доставили в изолятор временного содержания Нацполиции, где она провела ночь. Депутаты наконец поделили комитеты. Только четыре из них не будут возглавлять представители партии "Слуга народа".

      Также в выпуске:

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      63% украинцев довольны первыми шагами Владимира Зеленского.

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      Теги: Раиса Богатырева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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