Випуск новин за 16:00: Затримання чиновниці часів Януковича. Голови комітетів парламенту
У випуску новин за 28 серпня станом на 16:00 – соратницю президента-втікача Богатирьову затримали в аеропорту "Київ". Її одразу доправили в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції, де вона провела ніч. Депутати нарешті поділили комітети. Лише чотири з них не очолюватимуть представники партії "Слуга народу".
Також у випуску:
Кирила Вишинського, якого звинувачують, у державній зраді, звільнили з-під варти.
У Харкові експерти з'ясовують звідки в мості з'явилася кількаметрова діра.
63% українців задоволені першими кроками Володимира Зеленського.
Джерело: 24 канал
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