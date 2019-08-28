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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Затримання чиновниці часів Януковича. Голови комітетів парламенту

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 серпня станом на 16:00 – соратницю президента-втікача Богатирьову затримали в аеропорту "Київ". Її одразу доправили в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції, де вона провела ніч. Депутати нарешті поділили комітети. Лише чотири з них не очолюватимуть представники партії "Слуга народу".

      Також у випуску:

      Кирила Вишинського, якого звинувачують, у державній зраді, звільнили з-під варти.

      У Харкові експерти з'ясовують звідки в мості з'явилася кількаметрова діра.

      63% українців задоволені першими кроками Володимира Зеленського.

      blog_ava
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      Теги: Раїса Богатирьова Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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