Выпуск новостей за 16:00: Задержание Щербины. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 16:00 – НАБУ задержало экс-начальника следственного управления ГПУ Игоря Щербину. Его подозревают во взяточничестве. Мол, за 150 тысяч долларов он обещал закрыть уголовное производство ГБР против коммерческого предприятия. После затишья на фронте пророссийские боевики снова начали стрелять: пять раз открывали огонь по позициям украинских войск

Также в выпуске: Украину засыпало снегом: в разных областях это привело к десяткам аварий и километровым пробкам. Двухдневный саммит НАТО стартовал в Лондоне. Генсек Альянса уже успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Телеграмм канал "Трубу прорвало" обнародовал новую порцию компромата на председателя Государственного бюро расследований Романа Трубу. Рада приняла закон о перезагрузке ГБР. Документ, в частности, предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Бюро и его заместителей.