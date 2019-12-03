Випуск новин за 16:00: Затримання Щербини. Обстріли на фронті

У випуску новин за 3 грудня станом на 16:00 – НАБУ затримало ексначальника слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину. Його підозрюють у хабарництві. Мовляв, за 150 тисяч доларів він обіцяв закрити кримінальне провадження ДБР проти комерційного підприємства. Після денного затишшя на фронті проросійські бойовики знову почали стріляти: п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

Також у випуску: Україну засипало снігом: у різних областях це спричинило десятки аварій та кілометрові затори. Дводенний саміт НАТО стартував у Лондоні. Генсек Альянсу вже встиг зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Телеграм-канал "Трубу прорвало" оприлюднив нову порцію компромату на голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР. Документ, зокрема, передбачає дочасне припинення повноважень голови Бюро та його заступників.